(ANSA) – TORINO, 28 OTT – “Grande cuore, bella lotta, ottima vittoria. Ben fatto ragazzi”. Blaise Matuidi commenta così, sui social, la vittoria in rimonta della Juventus contro l’Empoli. Nonostante i pronostici fossero tutti per i bianconeri, i tre punti sono arrivati al termine di una partita combattuta. “Sarà una stagione dove l’attenzione e la voglia di vincere dovranno rimanere altissime, altrimenti il pericolo sarà sempre dietro l’angolo. Grande reazione da squadra che voleva vincere”, scrive sui social Leonardo Bonucci. “L’unica cosa che contava era tornare a vincere”, osserva Andrea Barzagli. Il match di Empoli ha visto il ritorno in campo di De Sciglio dopo l’infortunio – “che bello tornare in campo e conquistare i tre punti” ha twittato il laterale -, ma anche di Rugani ad Empoli, città in cui è cresciuto: “Tornare in questo stadio è sempre speciale. Reazione da grande squadra e altri tre punti importanti”.