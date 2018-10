(ANSA) – MILANO, 28 OTT – “La nomina di Steven Zhang a presidente è qualcosa di fondamentale per l’Inter”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la nomina di Zhang come neopresidente del club nerazzurro. “Ho conosciuto sia lui che il padre, toccando con mano la grandezza della loro storia, la loro passione e la loro lucidità nel fare business – ha proseguito -. Ogni volta che parlo con lui sembra voglia trasmettere la sua vicinanza, come a dire ‘sono con voi al 100%, 24 ore su 24′”.