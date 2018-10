(ANSA) – SAN PAOLO, 28 OTT – Poco più di 147 milioni di cittadini brasiliani sono chiamati oggi alle urne per partecipare al ballottaggio delle elezioni presidenziali e scegliere i governatori di 13 stati e del Distretto Federale, dove si trova la capitale Brasilia. I seggi si sono aperti alle 8 (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 17 (le 21 in Italia). I 2 candidati che si affrontano oggi nel secondo turno delle presidenziali sono Jair Bolsonaro, del Partito Social Liberale (Psl, estrema destra) e Fernando Haddad, del Partito dei Lavoratori (Pt, sinistra), che al primo turno hanno ottenuto rispettivamente il 46% e il 29% dei voti. Tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto fra i due turni delle elezioni hanno visto Bolsonaro in vantaggio su Haddad, ma hanno anche registrato negli ultimi giorni una riduzione significativa della distanza fra i due. L’ultimo sondaggio della Ibope attribuisce a Bolsonaro il 54% dei voti e ad Haddad il 46%, mentre l’ultima inchiesta demoscopica della Datafolha vede Bolsonaro al 55% ed Haddad al 45%.