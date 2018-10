(ANSA) – MILANO, 28 OTT – “È possibile far giocare Lautaro con Icardi, lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Ma ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi che si fanno. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la possibilità di vedere giocare insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. “Quando si hanno giocatori di questo livello tutti possono dare il loro contributo – ha proseguito -. De Vrij domani da ex? È una persona incredibile per quello che è l’entusiasmo e la qualità della persona. Si allena benissimo, è un calciatore forte. È serenissimo perché ce l’ha stampato in faccia. A noi va bene così e si va avanti per quella strada perché è quella corretta”, ha concluso Spalletti.