(ANSA) – LONDRA, 28 OTT – Fiori, messaggi di solidarietà e di preghiera si moltiplicano in queste ore dinanzi allo stadio di Leicester, dopo lo schianto di ieri sera dell’elicottero del proprietario della squadra di calcio locale, il miliardario thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, artefice con il tecnico italiano Claudio Ranieri della storica vittoria a sorpresa del Leicester City in Premier League nel 2016. A deporre gli omaggi sono tifosi di ogni età, mentre un po’ tutta la città – rianimata nell’orgoglio collettivo due anni fa nel cuore dell’Inghilterra post industriale delle Midlands – viene descritta oggi sotto shock. Di sgomento sono pure le reazioni del mondo dello sport, con in prima fila leggende del football britannico quali Peter Shilton o Gary Lineker, che a Leicester è nato e che ricorda su Twitter d’essere abbonato alle partite delle ‘Foxes’ da mezzo secolo, fin da quando aveva “7 anni”. Rinviata intanto la partita di campionato della squadra femminile del club, prevista per oggi.