(ANSAmed) – TEL AVIV, 28 OTT – In apertura della seduta settimanale, il governo israeliano ha osservato oggi un minuto di raccoglimento per le vittime dell’attacco alla sinagoga di Pittsburgh. ”Israele si schiera in un unico fronte – ha detto il premier Benyamin Netanyahu – con la comunita’ ebraica di Pittsburgh, con la popolazione ebraica in Usa e con il popolo americano. Siamo un unico fronte contro l’antisemitismo e contro questi fenomeni di barbarie”. ”Faccio appello al mondo intero – ha proseguito – affinche’ si unisca ovunque alla lotta all’antisemitismo. Oggi facciamo riferimento in particolare agli Stati Uniti, dove e’ avvenuto il crimine antisemita piu’ grave nella loro storia. Ma ci riferiamo anche all’Europa occidentale, dove e’ in corso una aspra lotta contro il nuovo antisemitismo che si e’ affiancato al vecchio e ben noto antisemitismo”.