(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “Se con l’Inter è una vendetta sportiva? È normale che ci sia un’attenzione particolare per questa partita. L’Inter è costruita per vincere lo scudetto ma, in questi anni, abbiamo dimostrato che, con tantissima attenzione, possiamo giocarcela ad armi pari”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del posticipo di domani sera nello stadio Olimpico contro l’Inter. La sfida assume i contorni di una rivincita sportiva dopo il ko per 3-2 subito nella passata stagione proprio all’ultima giornata, che causò l’esclusione dalla Champions per i biancocelesti: “Lazio-Inter è una partita molto importante per noi. Sappiamo quel che è successo il 20 maggio e lo terremo ben presente. Fu una partita da noi dominata per 75′, poi la perdemmo nell’ultimo quarto d’ora e la qualificazione in Champions. Dovremo fare molto attenzione anche in base di quella partita”.