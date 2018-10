(ANSA) – NEW YORK, 28 OTT – La star dell’Nba LeBron James si schiera con Beto O’Rourke, il candidato democratico che sfida il repubblicano Ted Cruz per il Senato. Arrivando in Texas per la sfida fra i Los Angeles Lakers e gli Spur di San Antonio, LeBron James e’ stato fotografato con indosso un cappellino con visiera con la scritta ‘Beto for Senate’. Non e’ la prima volta che il campione dei Lakers scende in campo per Beto: in estate ha postato su Twitter il video con cui Beto O’Rourke rispondeva a una domanda sui giocatori di football in ginocchio durante l’inno in segno di protesta. Nel video Beto O’Rourke spiegava come a suo avviso si trattava di un gesto non irrispettoso.