(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Rischia di arenarsi la candidatura di Calgary alle Olimpiadi invernali del 2026, cosi’ come quella di Stoccolma: il sindaco della città canadese ha scritto una lettera al premier Justin Trudeau, per chiedere che vengano aumentati i fondi stanziati dal governo in caso di assegnazione dei Giochi, in tutto 1,75 miliardi di dollari. “Se entro lunedì non troveremo un accordo, saremo costretti a ritirare la candidatura”, ha scritto a Trudeau Naheed Nenshi, secondo i media canadesi.