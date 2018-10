(ANSA) – ROMA, 28 OTT – L’appuntamento è per domani nel Santuario Meiji di Tokyo, che farà da cornice alle nozze della principessa giapponese Ayako con il suo fidanzato Kei Moriya, un borghese 32enne per il quale la 28enne Ayako rinuncerà al suo status reale e riceverà una somma una tantum di 107 milioni di yen (circa 840.000 euro) dal governo per le spese di mantenimento. Quando mancano ormai poche ore alle nozze è ancora mistero sul tipo di kimono che la principessa indosserà e su quale sarà il messaggio simbolico del suo tradizionale indumento. Venerdì la principessa, terzogenita del principe Takamado, (cugino dell’attuale sovrano) e di sua moglie Hisako, ha partecipato a una cerimonia di addio all’imperatore Akihito e all’imperatrice Michiko e, come da tradizione, ha scambiato con loro bacchette e tazzine da sake. Martedì gli sposini parteciperanno a un banchetto che molto probabilmente si terrà al New Otani Hotel di Tokyo in presenza del principe ereditario Naruhito e della sua consorte Masako Owada.