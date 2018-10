(ANSA) – SAN PAOLO, 28 OTT – Fernando Haddad, il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), ha detto che la “forte rimonta” che registrano a suo favore i sondaggi lo porterà a sconfiggere Jair Bolsonaro, il suo rivale nonché favorito nel ballottaggio delle presidenziali che si svolgono oggi in Brasile. Haddad ha votato in compagnia della moglie in un liceo della zona Ovest di San Paolo, dove ha assicurato ai cronisti che “quello che è in gioco in queste elezioni è la nostra democrazia, e credo che molti brasiliani lo hanno capito negli ultimi giorni”. Al primo turno delle elezioni, lo scorso 7 ottobre, Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti ed Haddad il 29%. Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto, diffusi ieri sera, prevedono una vittoria di Bolsonaro contro Haddad per circa 10 punti (55 contro 45%) ma registrano una forte riduzione, di almeno 6 punti, nella distanza fra i due sfidanti durante le ultime giornate prima del ballottaggio.