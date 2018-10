(ANSA) – NEW YORK, 28 OTT – La carovana di immigrati che si sta muovendo verso gli Stati Uniti “non entrerà” nel paese. “Il mio messaggio è non venite. Non vi sarà consentito di entrare”. Lo afferma il segretario alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen in un’intervista a Fox. “Ci sono delle modalità corrette per entrare negli Stati Uniti” e quella della carovana “non è fra queste”.