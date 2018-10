(ANSA) – LECCO, 28 OTT – Per il secondo anno consecutivo il Meteor ‘Pequod’, timonato da Fabio Amoretti (Lni Pavia), ha vinto l’Interlaghi, il Campionato invernale che ha concluso la stagione delle regate sul ramo lecchese del lago di Como. Il ‘Pequod’, dell’armatore lecchese Luca Marioni (Cv Tivano Valmadrera), con prodiere Giuseppe Sfondrini di Lodi, ha dominato, vincendo le cinque prove disputate tra ieri e oggi: un exploit che l’affiatato team ha voluto dedicare all’amico scomparso Paolo Campisi già capoflotta del Lario classe Meteor. L’Interlaghi ha avuto nella giornata di domenica il proprio epilogo. Non sono mancati i premi speciali: il trofeo ‘Benito Vaccarini’ in classe Meteor è andato a Fabio Colombo timoniere di ‘Lunastorta’, come primo della Flotta del Lario. Assegnato definitivamente il Trofeo ‘Gino Cicardi’ al velista più anziano in regata andato a Sergio Agostoni (Cv Tivano) classe 1938, timoniere del J24 ‘Bruschetta Guastafeste’ giunto 4/o.