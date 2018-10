(ANSA) – CAGLIARI, 28 OTT – Il Cagliari vola lontano dalla zona calda, Rolando Maran è contento del risultato e della prestazione, nonostante i brividi degli ultimi minuti. “Grande prova della squadra – ha detto l’allenatore dei rossoblù, a fine partita contro il Chievo – abbiamo fatto bene e proposto gioco. Certo, dopo una bella prova forse a un certo punto abbiamo avuto il braccino corto. Magari abbiamo avuto la paura di perdere tutto, dopo una prova così buona. Però è anche vero che potevamo fare il terzo gol. Poi abbiamo delle pause. Siamo partiti a tavoletta, poi in alcune fasi della sfida andiamo in gestione. E forse in questa fase dobbiamo migliorare. Ma sotto ritmo è difficile far bene, solo la Juve forse ci riesce bene”. La classifica? “Ci può far stare meglio – ha spiegato – ma lo stimolo che ritengo più importante è quello di migliorarci”. Cagliari in costante crescita, secondo Maran. “Abbiamo cambiato dieci volte la squadra – ha aggiunto – e questo significa che tutti stanno dando buone risposte”.