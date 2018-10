(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “So come funziona nel calcio, non sono tonto, in questi casi le colpe sono dell’allenatore. Quando si vince vinciamo tutti e perdiamo tutti. Se verrò esonerato? Non sono io a prendere queste decisioni: io penso solo alla squadra e ci credo, il resto non è un problema mio”. Julen Lopetegui parla in sala stampa al Camp Nou, dopo la ‘manita’ rimediata nel ‘clasico’. Il netto tracollo del Real Madrid sembra avere i contorni della sentenza: il suo destino tecnico sulla panchina dei ‘blancos’ è davvero appeso a un filo. L’ex ct della Spagna, che a luglio ha sostituito Zinedine Zidane al Santiago Bernabeu, è ormai a un passo dall’esonero: le prossime ore saranno decisive per Florentino Perez. Il presidente del club più titolato del mondo è chiamato a scegliere il nome del suo sostituto e, come riporta più d’un giornale spagnolo (da As a Marca), la scelta ricadrà su uno fra Antonio Conte e Santiago Solari. Sono questi i due nomi sul tavolo dei consiglieri d’amministrazione del Real Madrid.