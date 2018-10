(ANSA) – LONDRA, 28 OTT – Grazie al largo successo sul campo del Burnley (4-0), Maurizio Sarri ha allungato a 10 partite la striscia d’imbattibilità dall’inizio del campionato: mai nessun allenatore del Chelsea aveva fatto così bene nella stagione d’esordio. Dopo 10 giornate il Chelsea è secondo in classifica, con 24 punti, a -2 dalla capolista Liverpool, nell’attesa della sfida di lunedì sera del Manchester City, dietro un punto e ospite del Tottenham. Un avvio di stagione ampiamente positivo (sette vittorie e tre pareggi) che, dopo la vittoria a Burnley, gli ha fatto meritare i cori dei tifosi. “Non è stata una vittoria facile come potrebbe suggerire il risultato – le parole di Sarri -. Ma, dopo un avvio problematico, siamo cresciuti e alla fine abbiamo meritato la vittoria, con una prestazione molto buona”. Mai nessun altro manager dalla nascita della Premier League – compresi allenatori poi capaci di vincere il titolo, come Mourinho, Ancelotti e Conte – avevano mai avuto una partenza così lanciata nella prima stagione inglese.