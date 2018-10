(ANSA) – NAPOLI, 28 OTT – “Sono contento e orgoglioso, abbiamo avuto una pressione costante nonostante il gol subito all’inizio, abbiamo creato tante opportunità”. Carlo Ancelotti è soddisfatto della prestazione del suo Napoli, nonostante sia riuscito ad agguantare il pareggio solo al 90′ contro la Roma. E più che alla classifica, che vede il Napoli scivolare nuovamente a -6 dalla Juventus, guarda alla Champions League: “E’ tutto aperto – dice – se battiamo il Psg al ritorno siamo messi bene ma comunque è un’impresa da fare”. Eusebio Di Francesco ha qualche rimpianto per l’1-1, ma ammette che il pari è giusto: “Dispiace – dice il tecnico della Roma – aver preso gol al 90′, ma il Napoli ha meritato per quella che è stata la partita. Noi avevamo tanti calciatori non al massimo e infatti nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo, ma abbiamo avuto le nostre chance”.