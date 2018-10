(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “Prima di tutto, complimenti a Hamilton, ha vinto il Mondiale Piloti”. Così Maurizio Arrivabene, team principal Ferrari, a Sky Sport subito dopo il gran premio del Messico. “La nostra squadra non si arrende – ha aggiunto – l’ho detto molte volte, il Mondiale Costruttori è ancora aperto, abbiamo preso altri punti, non si molla fino alla fine. A questo punto, diventa un dovere”. Nella gara vinta dalla Red Bull di Max Verstappen, le Ferrari sono andate a podio. E Sebastian Vettel, secondo, ha compiuto diversi bei sorpassi. “E’ un ragazzo al quale bisogna stare vicini e non lasciarlo, come del resto anche tutta la squadra, nei momenti di down – ha affermato Arrivabene – Bisogna insistere, adesso dobbiamo buttare tutto alle spalle ed a testa bassa pensare alle prossime due gare, perché il Mondiale Costruttori è ancora aperto e bisogna andare avanti, senza arrendersi mai, prima in Brasile e poi ad Abu Dhabi. Sarà difficile ma non ci arrendiamo”.