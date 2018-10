(ANSA) – NEW YORK, 29 OTT – Il presidente americano Donald Trump si e’ congratulato con Jair Bolsonaro per la vittoria alle elezioni in Brasile. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che Trump e Bolsonaro si sono impegnati a “lavorare fianco a fianco per migliorare le vite di americani e brasiliani”.