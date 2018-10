(ANSA) – GIACARTA, 29 OTT – Era nuovo ed era stato utilizzato solo per un paio di mesi il Boeing 737 Max 8 della compagnia indonesiana Lion Air schiantatosi oggi in mare poco dopo il decollo da Giacarta con 188 persone a bordo. Lo rende noto il sito di monitoraggio aereo Flightradar24. Il velivolo era stato registrato come PK-LQP e consegnato ad agosto. Il portavoce del Boeing, Paul Lewis, afferma che la società sta “monitorando attentamente la situazione” ma non ha fornito dettagli sull’aeromobile in questione. Il ministero dei Trasporti indonesiano ha dichiarato che l’aereo si è schiantato 13 minuti dopo il decollo dalla capitale, avvenuto verso le 6:20. I dati del sito di monitoraggio aereo FlightAware mostrano che il velivolo aveva raggiunto un’altitudine di soli 5.200 piedi (1.580 metri). Si tratta del peggior disastro aereo in Indonesia da quando un volo AirAsia da Surabaya a Singapore è precipitato in mare nel dicembre 2014, uccidendo tutti i 162 a bordo.