(ANSA) – MOSCA, 29 OTT – I preparativi per il prossimo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump sono iniziati ma finora non sono state prese decisioni specifiche. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “Abbiamo iniziato il lavoro sulla possibile agenda dell’incontro, ci sono questioni tecniche da risolvere riguardo ai tempi e alla sede dell’incontro”, ha detto Peskov. “Dal momento che l’incontro si svolgerà a margine di un evento commemorativo internazionale, dovrà essere incorporato nell’agenda di quell’evento e, al momento, non abbiamo alcun dettaglio da condividere”, ha aggiunto il portavoce presidenziale russo. Peskov ha anche detto che non si prevede la firma di “nessun documento”. Lo riporta la Tass.