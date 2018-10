(ANSA) – ISTANBUL, 29 OTT – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugura oggi a Istanbul, in concomitanza con la Festa della Repubblica, il nuovo maxi-aeroporto della metropoli sul Bosforo, tra le opere più importanti realizzate nei suoi oltre 15 anni al potere. La cerimonia, cui parteciperanno diversi leader e dignitari stranieri, è prevista alle 16:30 locali (le 15:30 in Italia) e sarà seguita dal ricevimento di Stato per il 95/mo anniversario della fondazione della Repubblica turca. Il nuovo scalo ha una capacità stimata fino a 90 milioni di passeggeri, ma a regime, entro un decennio, punta a essere il più grande del mondo, con un traffico potenziale di 150-200 milioni di passeggeri. Questa prima sezione ha avuto un costo di 6 miliardi di euro. Il primo volo partirà mercoledì, ma fino a fine anno l’aeroporto – il cui nome ufficiale non è stato ancora reso noto – funzionerà a scartamento ridotto: è previsto il 31 dicembre il trasferimento completo dall’attuale principale scalo nazionale Ataturk, che verrà quindi dismesso.