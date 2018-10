(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Il Frosinone comincia a raccogliere i frutti del suo lavoro. Questo in sintesi quanto ha detto il tecnico della squadra Moreno Longo intervenuto al programma radio anch’io sport. Commentando il 3-0 ottenuto ieri sul campo della Spal, Longo ha detto “visto l’andamento iniziale della squadra in questo campionato, poteva essere un risultato impensabile prima della partita. ma devo dire che i ragazzi erano in netta crescita. Da 4-5 partite -ha spiegato Moreno- ho notato un miglioramento sotto molti aspetti, già da quella con la Juventus, con cui abbiamo fatto un’ottima gara, capitolando solo alla fine contro quella che è una vera corazzata”. Longo ha sottolineato anche i tanti gol, 9, della ultime partite “che portano morale e autostima per il prosieguo”. “La squadra è stata completamente rivoluzionata in questa stagione e aveva bisogno di riconoscersi e di crescere, c’era da costruire una spina dorsale e in questo momento si vedono i miglioramenti. Ora serve continuità”.