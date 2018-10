(ANSA) – ROMA, 29 OTT – “Quando l’Italia fa squadra ci rende veramente molto orgogliosi e felici. Spesso imbattibili, siamo arrivati a un soffio dall’oro ma questo argento rappresenta un successo molto più importante perché vi hanno seguito gli italiani anche in orari complicati. Il futuro è vostro e vi sapremo accompagnare fino a Tokyo 2020”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattaralla, sta ricevendo la nazionale italiana femminile di pallavolo argento ai Mondiali disputati in Giappone. “Siamo molto felici di essere qui, nella casa degli italiani a celebrare forse in modo inedito un altro grande successo dello sport italiano, del mondo femminile in particolare – ha aggiunto Malagò -. C’è grande speranza e ottimismo grazie al lavoro della Federvolley. Non è esagerato dire che la nazionale femminile di pallavolo è la nazionale del paese e questo è una grande merito. Per noi è molto importante l’attenzione che ci dedica ogni giorno, ci emoziona”.