(ANSA) – ROMA, 29 OTT – E’ Francesco Ghirelli il candidato alla presidenza della Lega Pro in corsa per prendere il posto dell’ex n.1 Gabriele Gravina ora eletto alla guida della Figc. Ghirelli ha depositato la candidatura così come previsto dallo statuto della Lega Pro. Per i posti di vice i nomi sono quelli di Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon. Lo ha reso noto la stessa lega Pro, precisando che queste sono le uniche candidature pervenute: le elezioni per il nuovo vertice di Lega Pro si svolgeranno martedì 6 novembre.