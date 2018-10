(ANSA) – ROMA, 29 OTT – “Vi ringrazio per l’esempio che offrite, avete conseguito un traguardo che è anche più importante del colore della medaglia che si vince: avete conquistato tanti concittadini, non è solo questo un motivo di orgoglio, avete sospinto molti giovani a impegnarsi nello sport, a praticarlo, li avete spinti col vostro esempio ad impegnarsi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con la Nazionale italiana femminile di pallavolo, argento ai Mondiali in Giappone.