(ANSA) – MILANO, 29 OTT – Il Parco e il cimitero di Monza capoluogo brianzolo sono stati chiusi con due ordinanze urgenti per l’intera giornata di oggi “a fronte delle condizioni meteo e delle previsioni che – spiega il Comune – impongono la massima attenzione per il pericolo di caduta di rami e alberi”. Sempre per il maltempo la scuola dell’infanzia ‘Giambattista Mottini’ di Romano di Lombardia (Bergamo) è stata evacuata a causa delle infiltrazioni d’acqua dal tetto, causate dalle forti piogge che si stanno abbattendo da ieri sulla provincia di Bergamo. In totale sono state fatte uscire 400 persone, tra bambini e personale. Sempre nel Bergamasco, a Vilminore di Scalve cinque famiglie sono fuori casa a causa di una frana che minaccia le loro abitazioni. A Milano due alberi sono caduti sulle auto: in via Scialoia un albero è caduto su un’auto guidata da un uomo di 76 anni, trasportato al Niguarda in codice verde. Peggio invece è andata un 25enne: un albero è caduto sul tetto della sua vettura provocandogli un trauma cranico.