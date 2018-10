(ANSA) – TRIESTE, 29 OTT – Una mostra che racconta l’impegno della Gdf nella grande guerra, con particolare attenzione all’area da Brazzano sullo Judrio a Trieste, è stata inaugurata oggi al Magazzino delle idee del capoluogo giuliano alla presenza del Generale del Corpo d’Armata, Bruno Buratti, comandante interregionale dell’Italia nord orientale, e delle autorità civili e militari. “Per noi è l’occasione per ricordare due aspetti fondamentali – ha sottolineato Buratti – il primo che la Gdf nasce nella sua attuale configurazione durante la Grande Guerra che non ha solamente forgiato il popolo italiano, ma anche le fiamme gialle”. Il secondo aspetto è invece legato “al sacrificio che fece il 50% degli uomini del Corpo di cui solamente la metà tornò a casa. Gli altri non impegnati direttamente sul fronte contrastarono il contrabbando e il mercato nero”. La mostra, inaugurata da Irene Dall’Acqua, nipote del finanziere trevigiano che esplose il primo colpo di fucile della Grande Guerra, gode del patrocinio del Consiglio dei ministri.