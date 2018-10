(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Sono fino ad ora 250 gli interventi per alberi e rami caduti a Roma a causa dell’ “ondata straordinaria di maltempo”. Lo rende noto il Campidoglio. “Quello che si sta verificando in queste ore è un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre città interessate da questa eccezionale ondata di maltempo – dichiara l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari – Se si tiene conto di quanto accaduto in passato, si può vedere come tali fenomeni atmosferici incidano sempre pesantemente sul bilancio degli alberi caduti. Nel 2008, a Roma un evento analogo aveva causato il crollo di 271 alberi, mentre a seguito della nevicata del 2012 ne sono caduti ben 497”. Il Campidoglio assicura che “tutto il personale è all’opera h24”.