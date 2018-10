(ANSA) – ROMA, 29 OTT – “Obiettivi per il 2019? Io punto in alto. Non mi piace essere arrogante, per il momento penso a perfezionare la tecnica e secondo me tante cose verranno, anche con un pizzico di fortuna. Secondo me però ci sarà da divertirsi”. Parola dell’altista azzurro, Gianmarco Tamberi, in occasione della tradizionale riunione di programmazione dell’Atletica Élite Club al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa a Roma. La prospettiva sono i Mondiali di Doha nel 2019: “Fisicamente sono ritornato ad essere un atleta – dice Tamberi – ovvero uno che corre i 60 metri e rimbalza come prima dell’infortunio. Mi sono sentito di nuovo rigenerato e competitivo. Poi ci è voluto abbastanza tempo per limare i difetti che mi portavo dietro dall’infortunio, ma ora posso dire che ci abbiamo messo una pietra sopra. Il prossimo anno sarà divertente”.