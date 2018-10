(ANSA) – ANCONA, 29 OTT – I vigili del fuoco, sono intervenuti a Palombina di Ancona in via Calabria per soccorrere una persona caduta. Un condomino, salito sul tetto per verificare la guaina impermeabilizzante, è stato scaraventato da una raffica di vento sul terrazzo del piano sottostante. I vigili del fuoco gli hanno prestato soccorso e hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per il trasporto al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. I vigili del fuoco sono al lavoro in tutta la provincia di Ancona a causa del maltempo: circa 80 gli interventi effettuati da stamane, una quindicina quelli in coda, per alberi e tegole pericolanti. A Maiolati in via Sant’Andrea una grossa quercia è caduta sulla strada bloccando il traffico. A Senigallia sono intervenuti in via Ferriero per l’incendio di un casolare disabitato. (ANSA).