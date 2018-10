CARACAS – Il thriller, nelle sue varie declinazioni, costituisce una grande palestra delle emozioni. È un mezzo con cui elaboriamo e digeriamo ansie generali e particolari. Negli ultimi anni il calcio venezuelano sta diventando una sorta di romanzo noir. Ogni partita può indirizzare i tifosi ed i giocatori verso un timore specifico: “l’inferno della retrocessione” o “restare fuori dall’octagonal”.

La 17 giornata del Clausura non é stata esenta da quest’ansia: Deportivo Lara, Trujillanos, Zamora e Caracas hanno giocato gli ultimi 90 minuti con un rosario in mano e le orecchie attaccate alla radiolina. Mentre Monagas, Deportivo La Guaira ed Estudiantes de Mérida hanno disputato l’ultima gara della regular season più rilassati.

A Barquisimeto, con un gol all’ultimo respiro di Juan Castellanos (89’) il Deportivo Lara é riuscito battere per 2-1 i Metropolitanos e strappare il biglietto per i play off. I rossoneri erano passati in vantaggio al 5to con Jesús Bueno, ma all’80esimo i capitolini avevano trovato il pari con Irwin Anton. Con questo risultato e le notizie che arrivavano dagli altri campi i ragazzi di Leonardo González erano fuori dall’octagonal. Quando tutto sembrava deciso é arrivato il guizzo vincente di Castellanos che ha catapultato i barquisimetani dal nono al quarto posto.

Il Trujillanos ha espugnato il campo del Misael delgado grazie ad una pennellata di Jorge Chávez al 28esimo. Ma non é stata vita facile per i “guerreros de la montaña” che hanno dovuto resistere agli arrembaggi del Carabobo che fino all’ultimo ha cercato il gol del pari.

Lo Zamora ha dovuto soffrire per avere la meglio sull’Aragua. Il gol qualificazione porta la firma di Anthony Uribe ed é arrivato solo al 75esimo. In questo modo i bianconeri hanno la possibilità di fare l’accoppiata Apertura-Clausura, in questo modo conquisterebbero la loro quarta stella ed eviterebbero di giocare la finale scudetto.

L’ultimo ticket per il G8 l’ha conquistato dal Caracas che ha battuto (0-1) in trasferta l’Atlético Venezuela di Antonio Franco. Il mattatore dei rojos del Ávila é stato segnato da Bernardo Añor al 66esimo. I ragazzi di Sanvicente nei minuti finali hanno saputo mantenere la calma per portare a casa la qualificazione per i playoff. Grazie a questa vittoria i capitolini non solo lotteranno per la desiderata estrella, ma hanno anche garantito un posto per i playoff della Coppa Libertadores 2019.

Il Mineros ci ha sperato fino all’ultimo nella qualificazione, ma a nulla é bastata l’impresa di Pueblo Nuevo: vittoria per 1-4.

Sul campo dell’Olímpico, Deportivo La Guaira e deportivo Anzoátegui hanno pareggiato 0-0. Con questo risultato entrambe le squadre hanno esultato: i padroni di casa si sono qualificati per la prima volta nella loro storia ai playoff della Coppa Libertadores, mentre gli orientali hanno festeggiato la permanenza in Primera División.

A Maturín, il Portuguesa ha battuto per 2-0 il Portuguesa spedendolo in Segunda División. Mentre lo Zulia di Francesco Stifano ha pareggiato 1-1 contro l’Academia Puerto Cabello.

I play off inizieranno il prossimo fine settimana e gli incroci saranno I seguenti: Caracas (ottavo) -Monagas (primo), Zamora (settimo) – Deportivo La Guaira (secondo), Estudiantes de Mérida (sesto) – Deportivo Táchira (terzo) e Trujillanos (quinto) – Deportivo Lara (quarto).

(di Fiorvante De Simone)