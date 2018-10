(ANSA) – SAN PAOLO, 29 OTT – Fernando Haddad, il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt) sconfitto nelle urne da Jair Bolsonaro, si è congratulato oggi via Twitter con il presidente eletto, al quale ieri non aveva telefonato quando è stato reso noto il risultato delle elezioni, come vuole la tradizione. “Presidente Jair Bolsonaro, le auguro successo, il nostro paese merita il meglio”, ha scritto Haddad, aggiungendo che invia le sue congratulazioni “oggi, con il cuore più leggero e con sincerità, perché possano stimolarci tutti a dare il meglio di noi”, e concludendo con un “buona fortuna!”. Nella sua breve dichiarazione pubblica di domenica sera, dopo la pubblicazione dei risultatati delle presidenziali, il candidato del Pt non si era mai riferito a Bolsonaro, ringraziando invece i 4 milioni di elettori che lo hanno votato e promettendo loro che continuerà a combattere per i loro diritti.