(ANSA) – MILANO, 29 OTT – Delle pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante in nubifragio che ha colpito Milano in un’aula mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa dell’Università Politecnico nel quartiere Bovisa. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. I tecnici dell’Università stanno ora lavorando per cercare di rendere l’aula nuovamente agibile. In un video di pochi secondi diffuso da una chat di studenti si vedono i pannelli crollare sotto il peso dell’acqua che si era infiltrata nel soffitto. Si sentono delle urla e si vede il comprensibile spavento degli studenti, nessuno dei quali è però rimasto ferito.