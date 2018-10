CARACAS – La Vinotinto ha chiuso il Mondiale Under 23 di baseball al terzo posto. La nazionale allenata da Carlos Moya ha battuto per 5-4 nella finalina per la medaglia di bronzo la Corea del Sud, salendo per la prima volta nella sua storia sul podio della kermesse iridata.

Nella gara disputata sul diamante dello stadio Edgar Renteria di Barranquilla, in Colombia, i creoli hanno partito con il piede sull’acceleratore, nel primo inning, hanno segnando due punti grazie ai hit di Anthony Concepción (.346) y Leandro Cedeño (.306).

Il 3-0 del Venezuela arriva al 5º inning con il hit di Yonny Hernández che fa segnare Lujano. La Corea si sveglia nel 6º segnando un punto, ma i creoli non si sono fatti intimoriri allungando nuovamente il distacco.

Nel settimo inning le tigri asiatiche riagganciano i creoli grazie alla tripla di Kim firma un triplo manda a segno il compagno Ko. Poi Kim va a punto sul singolo di Han. Il 4-4 viene segnato grazie aldoppio di Choe.

Nell’ottavo inning la vinotinto si riporta in vantaggio grazie al punto segnato da Jorma Rodríguez (.333).

Con questa vittoria, la nazionale venezuelana ha chiuso il torneo di 8 vittorie e 2 sconfitte, cinque di queste vittorie sono arrivate nel primo turno.

Per la cronaca il Mondiale colombiano é stato vinto dal Messico che in finale ha battuto per 2-1 il Giappone in dieci emozionanti inning.

“Mi emoziona pensare che alcune di queste stelle saranno in campo nei prossimi Giochi olimpici di Tokyo 2020” – ha dichiarato l’italiano Riccardo Fraccari, presidente della Wbsc, aggiungendo – “Faccio i miei complimenti a i peloteros delle dodici nazionali che hanno dato vita a questa seconda edizione del Mondiale Under 23 che è stata memorabile e appassionante”.

(di Fioravante De Simone)