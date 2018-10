(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Tanta Inter e poca Lazio all’Olimpico, con i nerazzurri che travolgono 3-0 i biancocelesti e raggiungono il Napoli al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Juve. Decidono i gol di Icardi, per lui una doppietta, e Brozovic. partita a senso unico, con la squadra di Spalletti che ha preso via via il comando del gioco, poi indirizzato dal gol di Icardi (28′), ribadito dalla rete di Brozovic a fine primo tempo (41′). Con gli ex De Vrij, Candreva e Keita in panchina (per il senegalese giusto 5′ minuti finali), Spalletti sceglie a sorpresa Joao Mario e la scelta si rivela azzeccata, non altrettanto il 3-5-2 di Inzaghi, con Caicedo a fianco di Immobile. Nella ripresa i nerazzurri continuano ad attaccare e trovano il terzo gol ancora con Icardi, salito a 6 reti nella classifica goleador, che con un sinistro imprendibile trafigge Strakosha e fa felici i tifosi nerazzurri, da stasera secondi in classifica.