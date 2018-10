(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Il Manchester City vince in casa del Tottenham e torna primo in classifica in Premier, a braccetto col Liverpool (26 punti a testa, due in più del Chelsea di Sarri). Ha deciso un gol di Mahrez dopo appena 6′, ma sufficiente a regalare ai citizens un successo pesantissimo contro una diretta rivale di alta classifica (gli Spurs sono quinti con 21 punti, dietro l’Arsenal). Diverse le occasioni gol per gli ospiti anche se Lamela ha avuto sui piedi all’81’ la più facile delle occasioni: smarcato da uno splendido assist del rientrate Dele Alli, l’ex Roma si è trovato a tirare un rigore in movimento che ha però tirato alle stelle.