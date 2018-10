ROMA. – Nel mondo ormai sono pochi a respirare aria pulita, compresi bambini e ragazzi. Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente il 95% di chi respira troppo smog vive nel nord dell’Italia. Mentre per un rapporto dell’Oms oltre il 90% della popolazione mondiale sotto i 15 anni è esposta all’inquinamento, e il fenomeno riguarda sia i paesi in via di sviluppo che quelli occidentali, con l’Italia che ancora un volta è tra i ‘cattivi’.

In Europa, scrive l’agenzia, 3,9 milioni di persone abitano in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei principali inquinanti dell’aria (Pm10, biossido di azoto e ozono). Di queste, 3,7 milioni, cioè circa il 95%, vive nel Nord Italia. Il nostro Paese è al secondo posto in Europa per morti per Pm2.5 (60.600) e al primo per le morti da biossido di azoto No2 (20.500) e per l’ozono (3.200).

Nella Pianura padana si conferma particolarmente critica la situazione dell’ozono e degli ossidi di azoto, principalmente da motori diesel. Nonostante i lenti miglioramenti, sottolinea lo studio, l’inquinamento atmosferico continua a superare i limiti e gli orientamenti dell’Unione europea e dell’Organizzazione mondiale della sanità, e “rappresenta ancora un pericolo per la salute umana e per l’ambiente”.

L’Italia è nella lista dei cattivi anche per l’Oms. Sono almeno 600mila l’anno, afferma il dossier presentato in occasione della prima Conferenza Globale sull’inquinamento dell’aria e la salute che inizia domani a Ginevra, i ragazzi morti per l’inquinamento dell’aria, un fenomeno che fa almeno 7 milioni di vittime. Un tributo talmente alto che il direttore generale dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito il problema ‘il nuovo tabacco’.

L’Italia fa parte dei paesi con la qualità dell’aria peggiore, tanto che il 98% dei bambini è esposto a livelli troppo alti di polveri ultrasottili. Il problema, sottolinea il documento, riguarda sia i paesi in via di sviluppo, dove il 98% dei bambini sotto i cinque anni respira livelli di polveri ultrasottili superiori al limite fissato dall’Oms, sia quelli ad alto reddito, dove la percentuale è comunque superiore al 50%.

“L’aria inquinata sta avvelenando milioni di bambini e rovinando le loro vite – afferma Ghebreyesus -. Questo è imperdonabile. Ogni bambino dovrebbe poter respirare aria pulita per crescere al massimo del proprio potenziale”.

Gli effetti dell’inquinamento dell’aria, sottolinea il rapporto, iniziano già dalla gravidanza, durante la quale l’esposizione causa parti prematuri e basso peso alla nascita. Lo smog inoltre ha un impatto sullo sviluppo cognitivo, e può scatenare malattie respiratorie come l’asma ma anche favorire tumori infantili. Chi ha respirato aria inquinata da piccolo, infine, ha un rischio molto maggiore di malattie croniche cardiovascolari da adulto.

