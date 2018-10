ROMA. – Julen Lopetegui non è più l’allenatore del Real Madrid. La notizia, nell’aria da ieri dopo l’ennesima debacle della squadra campione d’Europa, è stata ufficializzata in serata dal club con una nota pubblicata sul sito. Una parentesi breve, appena 4 mesi, quella dell’ex ct della Spagna, ma inevitabile dopo il pessimo avvio di stagione e capitomboli uno dietro l’altro.

Quello che sarebbe dovuto diventare, nelle intenzioni di Florentino Perez, il ‘nuovo corso’ post Zinedine Zidane e, soprattutto, Cristiano Ronaldo, si è chiuso così nel peggiore dei modi. Il 5-1 rimediato ieri dal Real al Camp Nou contro gli eterni rivali del Barca non ha fatto che accelerare una fine ormai scritta e che vede oggi i ‘blancos’ addirittura al 9/0 posto nella Liga (e con già ben 4 sconfitte in 10 incontri) e a pari punti con la Roma nel girone Champions, complicatosi dopo il ko di Mosca contro il Cska.

Se l’esonero era ormai certo, resta invece ora da decifrare il futuro. Il consiglio direttivo ha deciso di affidare fin da domani ma “provvisoriamente” a Santiago Solari, tecnico della squadra B e ex giocatore del Real, la conduzione tecnica, ma resta da vedere se l’avverbio è destinato ad essere sostituito o meno. Quel che è certo è che Florentino Perez, amareggiato per la ‘manita’ subita, per la classifica (al momento il Real è fuori perfino dalla zona Champions) e per la scarsa consistenza di una squadra che è tri-campione d’Europa in carica, ha deciso di rompere gli indugi, affidando la squadra campione d’Europa al tecnico che ben sta facendo col Castilla.

La candidatura di Antonio Conte, che la stampa spagnola dava per ‘fortissima’ fino a ieri ha invece perso consistenza sia a causa del contenzioso economico in atto con il Chelsea, sia per alcuni dubbi sorti tra le fila merengue. Solari conosce l’ambiente, ci ha giocato, conosce lo spogliatoio ed è stimato dai ‘senatori’ della squadra: bisognerà vedere adesso, fin dalle prossime uscite, se queste qualità saranno o meno recepite da Modric & compagni.

Solari dunque guiderà adesso la squadra campione d’Europa e del mondo contro Melilla, Valladolid (Liga), Viktoria Plzen (Champions) e Celta (Liga). Dopo la partita in Galizia, il Real dovrebbe già avere un allenatore definito che, non è detto che non sia sempre lui. L’eventuale alternativa porta il nome di Roberto Martinez, ct del Belgio, ritenuto l’uomo giusto per la gestione di uno spogliatoio tutt’altro che facile, nel quale spiccano forti personalità come Sergio Ramos.

Il capitano dopo il ko a Barcellona è stato sibillino a proposito del possibile arrivo di Conte. “Il rispetto si guadagna, non si impone. La gestione dello spogliatoio è più importante delle conoscenze tecniche”. Parole pesanti, che danno l’idea di come i big del Real potrebbero aver indirizzato oggi la scelta del presidente.