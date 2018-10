Tutto è pronto per il nuovo show di Piero Chiambretti al debutto su Rete 4, l’unica tv generalista che gli mancava. Si intitola “La Repubblica delle donne” e come ha detto lo showman nell’intervista al nostro giornale “sarà un programma con le donne, sulle donne, per le donne sperando che piaccia alla donne”.

Una trasmissione in prima serata che stavolta non porta il nome di Chiambretti. “Sì, ma essendo finito su Rete 4 – ha spiegato lo showman – se chiudiamo il mio nome e la rete in una sintesi diventa CR4”.

E sul ruolo della tv generalista ha aggiunto: “Non c’è altro mezzo di comunicazione capace di mettere insieme milioni di persone nello stesso momento durante un evento in diretta. Ci sono altri mille modi di vedere la tv però la condivisione in diretta rimane ancora di predominio della tv generalista”.

Chiambretti non ha voluto dare anticipazioni sull’altro progetto televisivo sempre per Mediaset dal titolo ‘Attenti a quei due’ anche perchè “è un top secret in quanto le idee sono nell’aria e poi te le fregano”.

‘La Repubblica delle donne’ si articolerà in otto puntate e vedrà nel cast anche Cristiano Malgioglio.

Video intervista di Emilio Buttaro