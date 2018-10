(ANSA) – GENOVA, 30 OTT – A causa dei danni provocati dal maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante non ci sia più lo stato di allerta rossa in città. L’allerta rossa in Liguria permane fino alle 15 di oggi solo nella provincia di Spezia e nella zona della provincia di Genova che va da Portofino allo Spezzino. A Genova sono stati centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza varie situazioni di pericolo create dal maltempo.