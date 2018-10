MADRID – L’invito questa volta è rivolto agli oriundi latinoamericani residenti in Spagna e di origine Pugliese. A farlo è l’Associazione Pugliesi in Spagna. Questa, con sede nella capitale, desidera coinvolgere tutti i corregionali nelle prossime iniziative. Quindi, anche gli italo-latinoamericani che sono sempre più numerosi.

“Il nostro obiettivo – si legge nel comunicato dell’Associazione Pugliesi in Spagna – è mantenere vivo ed attuale il contatto con la nostra cara Regione, e questo cammino ci porta ad organizzare serate presso il Consolato d’Italia in Madrid a base di cultura, arte, turismo e gastronomia. Non mancano anche dei viaggi/visita in Puglia per scoprire o riscoprire le tante bellezze della nostra Terra”.

Gli interessati possono scrivere a info@assopuglia.orgo fsavoia@assopuglia.orgo telefonare al seguente numero: 649.570.521

Redazione Madrid