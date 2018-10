(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “Della questione dovrò parlarne con Giorgia Meloni, quindi parlo a titolo personale: ma se continua questa indisponibilità a esaminare i nostri emendamenti allora avrei difficoltà a votare a favore dell’intero provvedimento”. Ignazio La Russa, lancia l’allarme, arrivando a prefigurare un suo voto negativo al dl sicurezza. In particolare, l’ex ministro chiede alla maggioranza di ammettere alla discussione le sue proposte per il ripristino del pattugliamento nelle strade, anche con i soldati, come prevede il programma “Strade Sicure”.