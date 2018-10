(ANSA) – NUORO, 30 OTT – Sotto il peso della pioggia è crollata una porzione di solaio di 50 centimetri nell’androne di una scuola materna a Nuoro. Nessun danno per i bambini che erano tutti nelle aule, ma la scuola è stata comunque evacuata in via precauzionale. Il Comune di Nuoro ha chiuso l’edificio in attesa dei test per accertare se vi siano o meno danni strutturali. “Abbiamo provveduto ad eseguire i lavori di ripristino – ha detto il vice sindaco di Nuoro Sebastian Cocco – e nelle prossime ore, una volta asciugato il materiale, verranno eseguiti i test di sicurezza e poi i bambini potranno rientrare a scuola.Anche perché da un primo esame dei tecnici del Comune non sono risultati danni strutturali, ma è un discorso che dobbiamo approfondire prima di far rientrare gli alunni”.