(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “La Figc si atterrà alla sentenza del Consiglio di Stato? Sono autorità giurisdizionali dello Stato e credo che un po’ di rispetto si debba averlo. Ho già detto che per la Figc sarebbe stato opportuno difendere i propri atti, poi ognuno fa le sue valutazioni autonome rispetto alla serie B”. Lo dice il presidente della Lega di B, Mauro Balata, all’ingresso del consiglio federale della Figc. Il primo dell’era Gravina: “Verso Gravina – aggiunge Balata – massima stima: aspettiamo le riforme. Spero che non si rompa l’unità di intenti che c’è stata nelle elezioni, a me interessano le riforme perché se il calcio non si ristruttura poi continuiamo ad avere il fenomeno dei fallimenti”.