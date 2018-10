(ANSA) – NEW DELHI, 30 OTT – “Le osservazioni critiche sono le benvenute ma occorre una sintesi e chi si riconosce nella maggioranza deve assumere un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a margine del Tech Summit di New Delhi e rispondendo ad una domanda sulle tensioni, nel M5S, sul dl sicurezza. E’ necessario attenersi “al contratto di governo se un provvedimento si radica in quello che è previsto nel contratto, a un certo punto bisogna tirare le fila”, spiega.