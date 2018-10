(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “La presenza di Lotito, Nicchi e Tommasi in consiglio federale non è più una cosa che ci compete. È solo un problema di valutazione che stanno dando i giudici, e io mi rimetto a quello che decidono”. Queste le parole di Giovanni Malagò nel giorno in cui si insedia il nuovo consiglio federale della Figc presieduta da Gabriele Gravina. Il presidente della Lazio, il numero uno degli arbitri e quello dell’Assocalciatori, presenti in Via Allegri, erano stati giudicati non candidabili da parte del Collegio di garanzia del Coni ma successivamente la Corte d’appello della Federcalcio ha deciso per la sussistenza dei requisiti di eleggibilità. “Il presidente del Coni su questa partita è fuori – ha aggiunto Malagò a margine di un evento a Palazzo H -. Ci sono gli organi che a questo punto hanno dato dei giudizi. Se qualcuno ritiene che questa partita sia chiusa così, ne prendiamo atto, se qualcuno non lo ritiene e ci sono strumenti diversi lo verificheranno. Non è certo un problema di nostra competenza”