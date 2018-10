(ANSA) – ROMA, 30 OTT – La Procura di Roma ha chiuso il troncone principale della maxinchiesta sul nuovo stadio della Roma. L’attività di indagine prosegue ora nel procedimento stralcio che riguarda il finanziamento alla politica che l’imprenditore Luca Parnasi avrebbe garantito negli ultimi anni. Gli inquirenti sono a lavoro per cercare riscontri a quanto raccontato dal costruttore. In particolare, i 400 mila euro di finanziamenti elargiti dal gruppo Parnasi: 150 mila euro destinati Fondazione Eyu, vicina al Pd, 250 mila forniti all’associazione Più Voci, che fa riferimento alla Lega. In questa tranche dell’inchiesta resta indagato, per corruzione, ‘ex capogruppo degli M5s in Campidoglio Paolo Ferrara, autosospesosi dal Movimento, al quale Parnasi avrebbe fornito utilità e in particolare un progetto per la riqualificazione del lungomare di Ostia. Archiviate le posizioni del presidente del Coni Giovanni Malagò e degli avvocati Mauro Vaglio e Daniele Piva.