(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “Per la Lega bisogna andare avanti sul dl sicurezza perché è previsto dal contratto di governo” ed “è una misura fondamentale su cui la Lega andrà dritta”. Così il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari che a Montecitorio sottolinea: “è una misura che permetterà di essere ancora più efficaci nel contrasto dell’immigrazione clandestina, di superare il modello delle cooperative, dell’accoglienza diffusa, che integrerà risorse per le espulsioni e per le assunzioni agenti polizia e per il contrasto alle mafie”