(ANSA) – MILANO, 30 OTT – ”In questa gara i nostri giocatori hanno dimostrato di avere grande cuore e personalità, hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l’un l’altro: anche chi sin qui ha giocato meno ha dato il 100%”. È uno dei passaggi dell’intervista al presidente dell’Inter Steven Zhang realizzata ieri sera a InterTv e pubblicata oggi in versione integrale sul sito del club. ”La squadra ha confermato di poter gestire gli impegni in Champions League e di poter poi vincere in campionato, da partite come quella contro il Barcellona possiamo imparare per migliorare ogni volta – ha proseguito Zhang – Faccio i miei complimenti al nostro allenatore e a tutti i giocatori, speriamo di andare avanti così fino al termine della stagione. Il ritorno qui a Roma? Ero felice di essere di nuovo in questo stadio, so che qui i nostri giocatori possono ottenere buoni risultati”, ha concluso il neopresidente nerazzurro.